Başbakan çok kızdı: Sizi Allah ıslah etsin!

İşte o konuşmadan satır başları:



Girdiğimiz her seçimden AK Parti olarak yüzümüzün akıyla çıktık. Seçimlerin ertesi günü yine insanımıza koşup hizmet üretmeye devam ettik. Ömrübillah bir araya gelemez denilen çevreler, bir araya geldiler, beraber çalıştılar. Hepsini en acı şekilde tecrübe ettik. Ama milletimiz için yeri geldi duymadık, geri geldi görmedik, yeri geldi sustuk. Ama hep mücadele ettik. Olanda bir hikmet var dedik.



BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN MÜSEBBİBİ CHP'DİR



Bazı çevreler bunu suistimal etmeye kalkmadı mı; elbette kalktılar. Yumuşak başlılığımız anlayamadılar, bizi uysal koyun zannetiler. Siyaset mühendisliği yapmaya çalıştılar, 100 yıl sonra bile hukuk ve siyaset çerçevesinde utançla anılacak 367'yi çıkardılar. Bu anayasa değişikliğinin müsebbibi CHP. 2007'ye gidelim. Meclis'in en büyük partisine cumhurbaşkanı seçtirmeyen, hukuk ikdas eden ana muhalefet partisi bu işin başlangıcına sebep olmuştur.



ALLAH CHP'Yİ ISLAH ETSİN



Cumhurbaşkanı seçtirmemek için vesayet odaklarının sözcülüğünü yapan ana muhalefet partisi bugün bütün marjinal odaklarla aynı fotoğrafı veriyor. PKK hayır, FETÖ hayır dediği için biz bu değişikliğe evet diyoruz dedik. Biz cevabı muhataplarından beklerken cevap CHP'den geldi. CHP zaten onların kayığına binmiş vaziyette, Allah CHP'yi ıslah etsin. Siz FETÖ ile PKK ile bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz.



İÇİMİZ RAHAT, DAHA NE YAPACAKTIK!



Meclis çatısı altında, milletimizin hiç de arzu etmediği olaylar da yaşandı. Söylenmemesi gerek sözler söylendi. Muhalefet sözlü, fiziksel, psikolojik şiddetin her türünü kullanmaktan çekinmedi. İçimiz, vicdanımız rahat. AK Parti kapalı kapılar ardında gizli gündem kurgulayan parti değil. Meclis'te grubu bulunan bütün parti başkanlarına çağrı yaptık. Gelin bir araya gelelim dedik. Ana muhalefet partisi genel başkanı, siz cumhurbaşkanlığı sistemine karşısınız, o zaman ne yapmamız lazım, buyrun siz teklifinizi getirin, biz de teklifimizi getirelim, Meclis'ten ittifakla geçirelim. Milletin kararı başımız, gözümüz üstüne. Daha ne yapacaktık? Ama tıs yok. Millete gitmeye korkuyorlar.

BAHÇELİ VE MHP'YE TEŞEKKÜR

Aynı çağrıyı MHP'ye de yaptım. Sayın Bahçeli, ben parlamenter sistemin güçlenmesinden yanayım, ancak 2007'de ortaya çıkan durum ve referandum sonrası Cumhurbaşkanının millet tarafından seçilmesi ile mevcut durum sürdürlebilmesi mümkün değil, Anayasa'nın mevcut durumla düzenlenmesi şarttır. Mevcut durumu Anayasa ile uyumlu hale getirmek için Cumhurbaşkanlığı sistemine varız dedi. Bu uzlaşma metnidir. Sayın Bahçeli ve MHP'deki bütün vekillere teşekkür ediyorum, çünkü önce ülkem ve milletim anlayışı ile hareket ettiler. Her zaman milliyetçi hareket, ülkücü kardeşlerimiz parti hesaplarını bir kenara bırakmıştır. MHP'nin geçmişte yaşanan krizlerde ülkenin geleceği bekası için bir duruş gösterdiği hepimizin hafızalarındadır.

REJİM TARTIŞMALARI 1923'DE BİTTİ

Niye siyaset hokus pokusçuları dedik? Bunlar olmayan şeyleri var göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. En sevdikleri iş korku senaryoları ile milletin aklını karıştırmak. Bunlar samimi değil. Anayasa değişiklik teklifinin görüşülmesinden bu yana "üniter yapı bozulacak" diyorlar. Yine tek Meclis var. "Rejim değişikliği olacak", rejim tartışması 1923'te bitti. Türkiye laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir, nokta. Rejime en büyük zararı, rejimi ağzına sakız edenler veriyor. AK Parti yargı gücünü de elinde toplayacakmış. Biz yargı milletin gücü olsun istiyoruz.

CHP'YE BURADAN EKMEK DE ÇIKMAZ PATATES DE ÇIKMAZ

Bizim değişiklik teklifimizde bağımsız olan yargı ayrıca tarafsız olsun. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz. Yargının tarafsız olması CHP'yi niye rahatsız ediyor. İki meşru güç Cumhurbaşkanı ve Meclis tarafından seçilen üyelerce sağlanacak. Milletin iradesinin yansıdğı iki erk yargı mensuplarını seçiyor. Bir kısmını Meclis bir kısmını Cumhurbaşkanı seçiyor. Cumhurbaşkanı'nı, Meclis'i kim seçiyor? Millet. Milletin seçtiğini beğenmeyeceksin, vesayet odaklarının seçimine evet diyeceksin. Eski alışkanlıklarının ortadan kalkmasına razı olmuyorlar. İster razı olun, ister olmayın, millet ne derse o olacak. CHP'ye buradan ekmek de çıkmaz, patates de çıkmaz.

EY CHP'LİLER ARANIZDA GENÇLERE DE YER AÇIN

Meclis basit konuma düşecekmiş. Yahu bunu dinleyenler söylediklerinin önünü arkasını hiç mi düşünmüyor? Kanun koyma, kaldırma yetkisi meclisteyken nasıl etkisizleşir? Aksine yeni değişiklikle birlikte Meclis yürütme karşısında daha güçlü hale gelecek. 18-25 yaş arasındaki gençlerim temsil hakkı mı olurmuş? 9 milyon insandan bahsediyoruz. CHP'ye göre bunlar daha seçilme ehliyetine sahip değil! Yahu gençlere de aranızda yer açın. Gençler Türkiye'nin geleceği. Onun için yer açın. 18 yaş oy verirken gel oy ver, hadi milletvekili olacağım dediği zaman, yooo sen daha küçüksün diyeceksin. CHP meydanlarda gençlere ne diyecek?14-15 yaşında şehit düşmüş ecdadımızın kanıyla bu topraklar sulanmıştır. Ecdadın evlatları 18 yaşındaki torunları elbette ki bu ülkenin kaderinde söz sahibi olmalıdır.

Bu anayasa değişikliğiyle Türkiye'de artık milletin tam anlamıyla iktidarı gerçekleşmiş olacak. Millet hükümetini ardık sandıkta belirleyecek. Millet vekilleri seçiyor ondan sonra bir türlü hükümet kurulamıyor. Aynı gün iki sandık gelecek. Birinde Cumhurbaşkanını birinde Meclis'i seçeceğiz. Aylarca efendim güvenoyu aldı almadı, hükümet kuruldu kurulmadı diye bir şey yok. Seçilen Cumhurbaşkanı kabinesini oluşturacak 'vira bismillah' deyip işlere başlayacak.

Ayrıntılar geliyor..