İşte gözlemci raporu! Van Persie yandı

Derbinin tartışılan adamı Robin van Persie'nin çok konuşulan hareketleri gözlemcilerin dikkatinden kaçmadı. Yıldız futbolcunun PFDK'ya sev edilmesi bekleniyor.

Karşılaşmanın federasyon temsilcileri Mehmet Sarıbuva, Mehmet Ali Yurtseven ve Candemir Özdemir’in hazırladıkları raporda Van Persie'nin çok konuşulan hareketinin de olduğu ortaya çıktı.

İŞTE RAPORDAKİ O MADDE



VAN PERSIE DE İNCELENSİN

Temsilciler, Van Persie'nin tribüne dil çıkarmasını ve elini şortunun içine sokmasını tespit ettiklerini ifade ediyor. Bu konuda karar verebilmek için maç görüntülerine ihtiyaç duyulduğunu belirten gözlemciler, kayıtların yayıncı kuruluştan alınıp incelenmesini talep ediyor. Bu incelemeden sonra Hukuk Kurulu Van Persie’nin hareketinde hakaret kastı görürse Disiplin Kurulu’na sevk edebilecek.