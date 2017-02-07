Fikret Orman: Herkesten özür diliyorum!

Fenerbahçe maçından dolayı tüm spor kamuoyundan özür dileyen Orman, "Çok üzgünüm, maçın skoru ile bir alakası yok. Bugünkü fotoğraflara, konuşulanlara baktığımız zaman futbol konuşulmuyor. Futbolun kötü tarafları ortaya çıktı. Hocamızla da konuştuk, bu fotoğrafın içerisinde yer almaktan dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Bizim yerimiz buraları değil. Dünyanın en güzel stadına rakip taraftar gelmiş, iyi futbolcular var ve bu maçın bu şekilde anılması hoş değil. Nasıl bir provokasyon olursa olsun, bizim yanlış yapmamamız lazım. Bizim namımıza bir hata yapmışsak da tüm spor kamuoyundan özür diliyorum. Ben de hatalar var, polemik yaratacak konulara girmememiz gerekiyordu. Bizim için maç pazartesi günü bitti. Bizim için ana hedef Türkiye ligi şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'ydi. Bu şekilde de devam edecek" dedi.