Hollanda'da Kosova krizi! Enes Ünal isyan etti!

Twente'de forma giyen Kosovalı futbolcu Bersant Celina ve milli oyuncumuz Enes Ünal, bu pankartı açanlara sosyal medyadan tepki gösterdi.

Twente'nin Kosovalı Bersant Celina tribünde oluşan bu görüntüyü paylaşarak; "Bunu yapanlara saygı duymuyorum." ifadelerini kullanırken Enes Ünal ise; "Biz bu forma için hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu pankart arkadaşımı zor duruma düşürdü. Biz bu takım için savaşıyoruz ve bu kulübü seviyoruz. Kişilerin ne dediği önemli değil" sözlerini içeren bir paylaşım yaptı.