Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yendiği olaylı derbinin hakemi Ali Palabıyık'ın notu belli oldu.
Vodafona Arena Stadı'ndaki maçın hakemi Ali Palabıyık'ın 'vasat' olarak nitelendirilen 7.8 puan aldığı belirtildi.
07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Derbinin olay hakeminin notu belli oldu
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yendiği olaylı derbinin hakemi Ali Palabıyık'ın notu belli oldu.
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