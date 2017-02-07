Mavi Marmara sonrası bir ilk

Bakan Avcı, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi süreci doğrultusunda İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Tel Aviv'de İsrail Turizm Bakanı Levin ile görüştü. TLV Kongre Merkezindeki görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.
HEDEF 600 BİN KİŞİ
İkili görüşme sonrası kameralar karşısına geçen bakanlar, Türkiye ile İsrail arasındaki Turist sayısı hedefinin 600 bin olduğunu söyledi
MAVİ MARMARA SONRASI BİR İLK
Avcı, 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırı sonrası İsrail'i ziyaret eden ilk bakan oldu. İsrail güvenlik güçlerinin 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırısı sonucu 10 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişkilerinin kopmasına neden olmuştu. İlişkiler, İsrail'in özür dilemesi, kurbanların ailelerine ödenecek tazminatı Türkiye'ye iletmesi ve Gazze'ye insani yardımların başlatılmasıyla normalleşme sürecine girmişti
- PKK'nın mezarlıktaki cephaneliği ele geçtiMahkeme “Kurtlar Vadisi Darbe” kararını verdi!Kılıçdaroğlu'nun sözleri alay konusu olduMavi Marmara sonrası bir ilkVatan haini Ali Tekalan'ı hemşehrilikten attılarÖğretmen atamaları için kritik açıklamaYeni kimliği kaybetmenin cezası belli olduErdoğan'dan istihdam çağrısı!Kabe'de benzinle intihar girişimi!Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri serbest bırakıldı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:34 Güneş 08:02 Öğle 13:25 İkindi 16:09 Akşam 18:36 Yatsı 19:57
- 18°C Adana
- 10°C Adıyaman
- 11°C Afyon
- 15°C Ağrı
- 14°C Amasya
- 5°C Ankara
- 13°C Antalya
- 6°C Artvin
- 18°C Aydın
- 16°C Balıkesir
- BIST: 87.387 0.03
- Altın: 147,055 0.65
- Dolar: 3,7184 0.84
- Euro: 3,9694 0.30
Mavi Marmara sonrası bir ilk
Bakan Avcı, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi süreci doğrultusunda İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Tel Aviv'de İsrail Turizm Bakanı Levin ile görüştü. TLV Kongre Merkezindeki görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim benim için...
- İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ziyaret
- Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim benim için...
- Böylesi en son 30 yıl öncesi görülmüştü
- Caner Erkin, nafakayı faiziyle ödedi
- Dünyanın en uzun uçuşu başladı!
- Kural ve Cemcir izinsiz kullanmış
- “En güzelini Müslümanlar yapmalı”
- Parasızlıktan derneğinin dairesini boşalttı
- Mahsun Kırmızıgül gişede çakıldı!
- Oğlunun adını 'Beşiktaş' koydu
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.