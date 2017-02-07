07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Görümcelerden geline arsa dayağı!

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Adana'da bir kadın, kayınvalidesinin kendisine bıraktığı 1 dönüm arsadan pay isteyen görümceleri tarafından darp edilerek hastanelik oldu.
Görümcelerden geline arsa dayağı!
Görümcelerden geline arsa dayağı! Görümcelerden geline arsa dayağı! Görümcelerden geline arsa dayağı!

Adana'da bir kadın, kayınvalidesinin kendisine bıraktığı 1 dönüm arsadan pay isteyen iki görümcesi tarafından darp edildi. Yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Yürekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Duran Ünal ile evli olan Aynur Ünal bir süre kayınvalidesine baktı. Bakıma muhtaç olan kadın da, tapusuz olan 1 dönüm arsayı kendisine baktığı için gelini Aynur Ünal'a bıraktı. Kayınvalide yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybetti. 

PAY İSTEDİLER

Kayınvalidenin ölümünden sonra Aynur Ünal'ın görümceleri Fadime B. ve Ayşe A. 1 dönüm arsadan pay istedi. Aynur Ünal ise arsadan pay vermek istemeyince aile arasında anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine Fadime B. ve Ayşe A., Ünal'ın evine gelerek arsadan pay vermesi gerektiğini söyledi. Ünal ise vermeyeceğini söyleyince aralarında kavga çıktı. Kavgaya kadınların eşleri Necati B. ile Kemalettin A. da katıldı. Bunun üzerine Ünal'ın eşi Duran Ünal ve oğlu Mehmet Ünal da kavgaya karıştı.

POLİS ÖNLEDİ

Aile 1 dönüm tapusuz arsa için birbirine girdi. Komşuların polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis kavgayı daha fazla büyümeden önledi. Kavga sonrası Ünal, iki görümcesi tarafından darp edilip kanlar içinde kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralanan Aynur Ünal'ı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Doktorların yüzünde yırtık ve sıyrıklar tespit ettiği genç kadın tedavi altına alındı.

Polis ise kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

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