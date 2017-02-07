07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:34Güneş 08:02Öğle 13:25İkindi 16:09Akşam 18:36Yatsı 19:57
    • 17°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 87.124 -0.27
  • Altın: 147,140 0.70
  • Dolar: 3,7160 0.77
  • Euro: 3,9627 0.13

Polise el kaldırdı! Pişman ettiler

»
Şişli'de trafikte çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru şoförden yumruk yedi. Polise şiddet uygulandığını gören vatandaşlar araçlarından inerek şoförü linç etmeye çalıştı.
Polise el kaldırdı! Pişman ettiler
Polise el kaldırdı! Pişman ettiler Polise el kaldırdı! Pişman ettiler Polise el kaldırdı! Pişman ettiler

İstanbul Şişli'de trafikte çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru şoförden yumruk yedi. Polise şiddet uygulandığını gören vatandaşlar araçlarından inerek şoförü linç etmeye çalıştı. Şoförü vatandaşların lincinden yumruk attığı polis memuru kurtardı.

Olay, Şişli Belediyesi önündeki kavşakta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta seyir alan iki şoför arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Yoldan geçtiği sırada tartışmayı gören polis ekipleri duruma müdahale ederek vatandaşları ayırmak istedi. Bunun üzerine turizm şoförü olduğu öğrenilen şahıs polise 'siz karışamazsınız' diye bağırmaya başladı. Turizm şoförünün hakaret etmesi üzerine polis ekipleri şoförü gözaltına almak istedi. Bu duruma tepki gösteren şoför bir polise yumruk attı.

gv2ll_1486456973_9068.jpg

ATANDAŞ POLİSE VURAN ZANLIYI LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI

Duruma tepki gösteren vatandaşlar araçlarından inerek duruma tepki gösterdi. Trafikte araçlarını durdurarak tartışmanın yaşandığı yere gelen vatandaşlar polise yumruk atan turizm şoförünü linç etmeye kalktı. Bunun üzerine yumruk yiyen polis, linç edilmeye çalışılan şoförü vatandaşların elinden kurtarmaya çalıştı. “Durun, yapmayın” diye araya giren polis dayak yediği şoförü vatandaşların elinden kurtardı.

4uhz2_1486456242_2755.jpg

Sakinleşmeyen şoförü, polis biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Bu esnada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan şoför gözaltına alındı.

pfcdr_1486456256_0051.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Polise el kaldırdı! Pişman ettilerPolise el kaldırdı! Pişman ettilerŞişli'de trafikte çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru şoförden yumruk yedi. Polise şiddet uygulandığını gören vatandaşlar araçlarından inerek şoförü linç etmeye çalıştı.
ÖSO'nun cephede kullandığı silah görüntülendiÖSO'nun cephede kullandığı silah görüntülendiTSK'nın ÖSO ile birlikte yürüttüğü El Bab operasyonundan yeni kareler geldi. Görüntülerde ÖSO'nun cephede Milkor çoklu bomba atar kullandığı görülüyor.
Bakan Ağbal: 3 denetim aşaması varBakan Ağbal: 3 denetim aşaması varMaliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Varlık Fonu'yla ilgili olarak merak edilenleri anlattı.
İşte FETÖ'nün TSK'ya sızıntının belgesi!İşte FETÖ'nün TSK'ya sızıntının belgesi!Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB), TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na gönderdiği istatistikler “FETÖ’nün TSK’ya 1982’de sızdığı” tezini doğruladı.
Türkiye'den İsrail'e sert kınama!Türkiye'den İsrail'e sert kınama!Dışişleri, İsrail Parlamentosunun, Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınadıklarını bildirdi.
25 bin yeni korucu alınacak25 bin yeni korucu alınacakDoğu ve Güney Doğu’da 18 bin 66 köy korucusu emekli edildi. Emekli edilen köy korucularının yerine 25 bin 316 güvenlik korucusu alınacak
  • 102 kişiye gözaltı kararı! Aralarında bakın kimler var..07 Şubat 2017 Salı 09:46
  • TSK açıkladı: Bu sabah öldürüldüler!07 Şubat 2017 Salı 09:38
  • Barış Kartalı’na sabotaj şüphesi07 Şubat 2017 Salı 09:30
  • FETÖ elebaşı: "Darbe kansız ve güzel olacak"07 Şubat 2017 Salı 09:20
  • İşte PKK'nın korkunç İstanbul planı07 Şubat 2017 Salı 09:00
  • FETÖ'cülerin Bylock'a koyduğu en zor şifreyi MİT çözdü07 Şubat 2017 Salı 08:50
  • Türkiye, dünyanın en güçlü kaçıncı ordusu?07 Şubat 2017 Salı 08:45
  • Darbecileri böyle durdurdular07 Şubat 2017 Salı 08:23
  • Çanakkale'de 3 ayrı deprem daha07 Şubat 2017 Salı 07:42
  • PKK ile TİKKO'ya büyük operasyon07 Şubat 2017 Salı 07:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri