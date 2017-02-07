07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Türkiye hamlesini yaptı! Hemen yalana sarıldılar

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Türkiye'yi kalkındıracak dev projeleri finanse etmek ve ekonominin gücüne güç katmak için kurulan Türkiye Varlık Fonu'nun denetlenmeyeceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
Türkiye hamlesini yaptı! Hemen yalana sarıldılar
Türkiye hamlesini yaptı! Hemen yalana sarıldılar Türkiye hamlesini yaptı! Hemen yalana sarıldılar Türkiye hamlesini yaptı! Hemen yalana sarıldılar

Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, THY, Türk Telekom ve Halkbank'ın hazineye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı. Sadece ilk iki günkü aktarımlar sonrası fonun değeri 31 milyar TL'yi aştı ve bu değerin ilk etapta 200 milyar doları bulması hedefleniyor.

Türkiye'de ilk defa kurulan ve kalkınmanın önünü açacak fona karşı çıkmak için harekete çeken bazı kesimler sosyal medyada 'denetim' yalanını ortaya attı.

3 AŞAMALI DENETİM OLACAK

Bazı kamu şirketlerinin belli orandaki paylarının Varlık Fonu'na aktarılmasıyla, bu şirketlerin artık denetimden muaf olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medyada bu yalanlara inanan bazı kullanıcılar da bu duruma tepki gösterdi. Fon ve tüm iştirakleri bağımsız denetime tabi tutulacak. 6362 sayılı Kanun kapsamında kurumsal yönetim düzenlemelerine uyacak. Bağımsız denetimden geçmiş yıllık mali tablolar ile faaliyetler, Başbakan tarafından görevlendirilecek sermaye piyasaları, finans, ekonomi, maliye, bankacılık, kalkınma alanlarında uzman en az üç merkezi denetim elemanı tarafından bağımsız denetim standartları çerçevesinde denetlenecek. Denetim sonucunda hazırlanacak rapor her yıl Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulu’na sunulacak.

Ekim ayında da Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, birinci ve ikinci fıkralar kapsamında hazırlanan ve Başbakanlık tarafından gönderilen denetim raporları üzerinden görüşülerek denetlenecek. 

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