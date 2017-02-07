AK Parti'nin kampanyasını o yürütecek!

Kampanyada dört ana mesaj demokrasi, birlik, refah ve güçlü Türkiye olacak. Kampanyayı 15 Temmuz'da şehit olan reklamcı Erol Olçok'un şirketi yürütecek.

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayını beklerken, Ak Parti kampanya hazırlıklarına hız verdi. Referandumun taşıyıcı sloganında "demokrasi, refah, birlik, güçlü Türkiye" olmak üzere dört başlığa vurgu yapılacak.

EROL OLÇOK'UN ŞİRKETİ YÜRÜTECEK

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili kampanyayı 15 Temmuz'da şehit olan reklamcı Erol Olçok şirketiyle yaptıklarını belirterek, "Slogan, afişler konusunda mutfak çalışması başladı. Sloganların yer aldığı broşürler basılacak. Sivil toplum kuruluşlarının kampanyanın parçası olması önem taşıyor. Bu seçim değil milli bir mesele. O yüzden seçmen tercihleri değişiyor. Parti dışı kesimleri de içermeli" diye konuştu.