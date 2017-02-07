Ahmet Türk Bahçeli'ye teşekküre gidiyor!

Eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, cezaevinden tahliye edilmesi için çaba gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak.

Eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmek istediğini söyledi.

Bahçeli'nin vicdani bir sorumluluğu yerine getirdiğini söyleyen Türk, "Bir parti hesabı yapmadan, vicdani sorumluluğu yerine getirdi. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. İmkanım olursa kendisini ziyaret edeceğiz" dedi.

"TUTUKSUZ YARGILANMASINA FIRSAT SAĞLANMALI"

Bahçeli, hapiste olduğu sırada Türk'ün durumuna ilişkin, "Meclis'e geldiğimiz zaman elimizi sıkan bir şahıs Ahmet Türk. 74 yaşındaki Ahmet Türk'ün rahatsızlığı ileri aşamadaysa tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanması sağlanmalı" ifadelerini kullanmıştı.