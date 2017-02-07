07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Terim'den büyük sürpriz! Milli Takım'a yeni isim

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Terim'den büyük sürpriz! Milli Takım'a yeni isim
Hakan Çalhanoğlu’nun ceza almasıyla arayışa giren Terim’in, Fırtına’da yıldızı parlayan Yusuf Yazıcı’yı düşünmeye başladığı öğrenildi.
Terim'den büyük sürpriz! Milli Takım'a yeni isim Terim'den büyük sürpriz! Milli Takım'a yeni isim Terim'den büyük sürpriz! Milli Takım'a yeni isim

Ersun Yanal’ın, özellikle sezonun ikinci yarısında vazgeçilmezi haline gelen 20 yaşındaki oyuncuyu, Fatih Terim’in göz hapsine aldığı öğrenildi. Hakan Çalhanoğlu’nun ceza almasının ardından o bölgeye yeni bir ismi kazandırmak isteyen ve gençlere güvenen Terim’in, Yusuf’u da yardımcılarına canlı olarak izleteceği ve oyuncunun mart ayında oynanacak milli maçlara kadarki formunu değerlendireceği öğrenildi. 

4 gol, 6 asist!

Bu sezon forma giydiği 4 Süper Lig maçında 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Yusuf, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 gol, 4 asistle yıldızlaştı. Bordo-Mavili taraftarların da şimdiden takımda en sevdiği oyunculardan biri olan Yusuf’un, marttaki Finlandiya ve Moldova maçlarına kadar bu formunu sürdürmesi halinde Ay-Yıldızlı formayla tanışma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. 

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