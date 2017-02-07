07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Putin emri verdi; Rusya harekete geçti!

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Putin emri verdi; Rusya harekete geçti!
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle hava kuvvetlerinde "ani denetime" başlandığını duyurdu.
Putin emri verdi; Rusya harekete geçti! Putin emri verdi; Rusya harekete geçti! Putin emri verdi; Rusya harekete geçti!

Sergey Şoygu, Rus basınında yer alan açıklamasında, ani denetim kapsamında hava savunma sistemleri ile hava kuvvetlerinin olası bir saldırıyı püskürtmeye yönelik durumunun denetleneceğini ve bu kapsamda bazı tatbikat ve eğitimler yapılacağını belirtti.

Rus ordusunda, 2011 yılından bu yana Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile zaman zaman ani denetimler düzenleniyor. Bu tatbikatların, ordunun  savaşa hazırlık seviyesinin test edilmesi ve ordunun barış zamanında savaş  yeteneğini kaybetmemesi için düzenlendiği kaydediliyor.

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