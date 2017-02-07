İran'ın dini liderinden Trump'a cevap

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İranlıların ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine yönelik cevabını, cuma günü 1979 devriminin yıl dönümünde göstereceğini söyledi.

Hamaney, Trump'ın, İran'ın kendisinden korkmasını istediğini fakat İran'ın buna cevabının 'hayır' olduğunu ifade etti.

Hamaney, "Hiçbir düşman, İran ulusunu paralize edemez" dedi.

Hamaney, internet sitesinde yayınlanan açıklama şu ifadeleri kullandı: "Trump, 'benden korkmalısınız' diyor. Hayır! İran halkı, 10 Şubat'ta onun sözlerine cevap verecek ve bu tür tehditlere karşı duruşunu gösterecek."

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiğini' söyledi.