Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan personel alımı konusunda müjde verdi. Bakan Ahmet Arslan'ın açıklamasına göre PTT 2 bin 500 personel alımı yapacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan son derece önemli açıklamalarda bulundu. Uzun süredir merakla beklenen PTT personel alımı konusuna değinen Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan müjdeli haber verdi. Ulaştırma Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre PTT 2 bin 500 personel alımı yapacak. Bakanın yaptığı son dakika açıklamasında PTT personel alımı konusunda tarih, şart gibi detaylar bulunmuyor.

Memur adayları, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden uzun zamandır personel alımı açıklaması bekliyordu. PTT kadrolarına eksiklik bulunduğu, personel alımı yapılması gerektiği iddiaları adayları umutlandırıyor, ancak resmi bir açıklama gelmiyordu. Bu şekilde sonunda yetkili bir ağızdan PTT personel temini konusunda açıklama gelmiş oldu.

PTT personel alımı son olarak 2016 yılında gerçekleştirildi. 2016 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen personel alımında gişe ve büro görevlisi, mühendis, tekniker, dağıtıcı, avukat gibi pek çok kadroya personel alımı yapılmıştı. 2017 yılında yapılacak olan memur alımı konusunda henüz detaylar netleşmedi. PTT 2 bin 500 personel alımı konusunda detaylar belli oldukça My Memur olarak sizlerle paylaşacağız.

2016 yılının Eylül ayında Edirne milletvekili Erdin Bircan PTT'nin personel eksikliği bulunduğunu belirtmişti. Meclis'te sunduğu soru önergesinde kendi seçim bölgesi olan Edirne'deki hizmet yetersizliğine değinen Bircan, bu konuda bir adım atılması ve personel alımı yapılması gerektiği konusuna parmak basmıştı.