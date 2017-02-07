07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri serbest bırakıldı

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Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri serbest bırakıldı
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban'ın da aralarında bulunduğu 8 albay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri serbest bırakıldı Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri serbest bırakıldı Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban'ın da aralarında bulunduğu 8 albay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özdaban'ın arasında bulunduğu 9 asker, FETÖ soruşturması kapsamında 16 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafından gözaltına alınmış ve Ankara'ya getirilmişti. Şüphelilerden biri Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığındaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Özdaban ve diğer 7 albay Ankara Adliyesine getirildi.

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4'Ü ADLİ KONTROL

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 4'ü adli kontrol, 4'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı.

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