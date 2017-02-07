07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Kabe'de benzinle intihar girişimi!

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Kabe'de benzinle intihar girişimi!
Müslümanların kıblesi Kabe'de bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Kabe'de benzinle intihar girişimi! Kabe'de benzinle intihar girişimi! Kabe'de benzinle intihar girişimi!

Müslümanların kıblesi Kabe'nin tavaf alanında bir kişinin üzerine yanıcı madde dökerek intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. 

Kabe güvenlik güçleri basın sözcüsü Binbaşı Samih es-Silmi yaptığı açıklamada, 40'lı yaşlarda bir Suudi Arabistan vatandaşının tavaf alanında intihar girişiminde bulunduğunu belirtti.

Silmi, yanıcı maddeyle intihar girişiminde bulunan kişinin orada ibadet edenler tarafından engellendiğini ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Ancak olaya bizzat şahit olan görgü tanıkları, saldırganın amacının intihar etmek olmadığını, amacının Kabe'yi yakmak olduğunu belirtti. Saldırganın elinde tuttuğu şişedeki benzinin yarısını Kabe'nin örtüsüne döktüğünü, diğer eliyle de çakmakla ateşe vermeye çalıştığını aktardı.

 

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