Erdoğan'dan istihdam çağrısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Ekonomi Şurası'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Ekonomi Şurası'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşması:

"Bugüne kadar ekonomiyle ilgili atılan ve atılacak olan her adımı sizlerle istişare ettik. Bugün de yine böyle bir amaçla bir aradayız. İstişarenin yeri bizim değerlerimizde çok çok farklı ve müstesna bir yeri vardır.

DİKKAT EDİN!

Tüm terör örgütleri kullanılıyor, gizli veya açık destekleniyor.

Dikkat edin! Türkiye ne zaman güvenlik sorunlarıyla karşılaşsa döviz-faiz manipülasyonları, üreticiyi ürkütmeye yönelik taktikler zuhur ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının attığı adımın altında ne yatıyor.

Sadece içerde değil, dışarıda da zuhur ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının adımların altında ne yatıyor? Ekonomik terör. "Biz Türkiye'yi nasıl ürkütürüz?" konusuna eğilmişler. İstediklerini alamayacaklar. Kredi derecelendirme kuruluşu iş dünyasını etkileyemez.

Bazı çevrelerin kendi siyasi çıkarları uğruna bu koroya katıldığını görüyoruz. Aynı gemide olduğumuzu anlamayanlar geminin kaptanını sevmediği için geminin direğini devirmeye çalışıyor.

İŞ DÜNYASINA İSTİHDAM ÇAĞRISI

Bu kahraman millete karşı borcumuzu ödeyebilmemiz için bir fırsat var. O fırsat istihdamı artırarak son dönemde yeniden yükselişe geçen işsizliğin önüne geçmek. Ben tabi en az bir derken dar kapasiteli işletmeleri kastediyorum. Yüzlerce işçi çalıştıran biri daha önemli bir katkı sağlayacak. Bu işin bereketi var. Bu işi Konukoğlu açar, ardından Sabancı, Kale grubu gelecektir. Tabi Koç grubu burada boş durmayacak. Bakın buradan çağrıyı daveti yaptık.

Bizim ne yapıp mart döneminde işsizliği aşağı çekmemiz lazım.

Hep beraber el ele vermek suretiyle gecikmeden süratle adımı atıp, eleman alımlarını başlatarak mart sonuna kadar Türkiye bu konuda ciddi bir dönüşümü yakalamış olsun. Bunu sizlerle özellikle paylaşmayı milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum. Bu seferberliğin aktörleri olarak da sizleri görüyorum.

Ben bu çağrıyı bir seferberlik telakki ediyorum. Ve üstesinden geleceğimizi gönülden kalpten gelerek yapılması durumunda istediğimiz neticeye ulaşacağımıza inanıyorum.

Bu sefer İnşaallah, 2010 - 2011'deki rekoru da kıracağız. İnşaallah, 2017 sonunda her ilin her sektörün itihdam şampiyonlarını ödüllendireceğiz.

VALİLERE TALİMAT

Valilere talimatı veriyorm. İstihdam seferberliğine en iyi neticeyi almak üzere tüm şehirler katılacak. Belediyelerin de katkıda bulunacağını ifade etmek istiyorum.

Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır.

Enflasyon neticedir, faiz sebeptir. Enflasyonu doğuran faizdir.''