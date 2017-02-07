07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:34Güneş 08:02Öğle 13:25İkindi 16:09Akşam 18:36Yatsı 19:57
    • 18°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 87.387 0.03
  • Altın: 147,055 0.65
  • Dolar: 3,7184 0.84
  • Euro: 3,9694 0.30

Erdoğan'dan istihdam çağrısı!

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Ekonomi Şurası'nda konuştu.
Erdoğan'dan istihdam çağrısı!
Erdoğan'dan istihdam çağrısı! Erdoğan'dan istihdam çağrısı! Erdoğan'dan istihdam çağrısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Ekonomi Şurası'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşması:

"Bugüne kadar ekonomiyle ilgili atılan ve atılacak olan her adımı sizlerle istişare ettik. Bugün de yine böyle bir amaçla bir aradayız. İstişarenin yeri bizim değerlerimizde çok çok farklı ve müstesna bir yeri vardır.

DİKKAT EDİN!

Tüm terör örgütleri kullanılıyor, gizli veya açık destekleniyor. 

Dikkat edin! Türkiye ne zaman güvenlik sorunlarıyla karşılaşsa döviz-faiz manipülasyonları, üreticiyi ürkütmeye yönelik taktikler zuhur ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının attığı adımın altında ne yatıyor.

Sadece içerde değil, dışarıda da zuhur ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının adımların altında ne yatıyor? Ekonomik terör. "Biz Türkiye'yi nasıl ürkütürüz?" konusuna eğilmişler. İstediklerini alamayacaklar. Kredi derecelendirme kuruluşu iş dünyasını etkileyemez.

Bazı çevrelerin kendi siyasi çıkarları uğruna bu koroya katıldığını görüyoruz. Aynı gemide olduğumuzu anlamayanlar geminin kaptanını sevmediği için geminin direğini devirmeye çalışıyor.

İŞ DÜNYASINA İSTİHDAM ÇAĞRISI

Bu kahraman millete karşı borcumuzu ödeyebilmemiz için bir fırsat var. O fırsat istihdamı artırarak son dönemde yeniden yükselişe geçen işsizliğin önüne geçmek. Ben tabi en az bir derken dar kapasiteli işletmeleri kastediyorum. Yüzlerce işçi çalıştıran biri daha önemli bir katkı sağlayacak. Bu işin bereketi var. Bu işi Konukoğlu açar, ardından Sabancı, Kale grubu gelecektir. Tabi Koç grubu burada boş durmayacak. Bakın buradan çağrıyı daveti yaptık.

Bizim ne yapıp mart döneminde işsizliği aşağı çekmemiz lazım.

Hep beraber el ele vermek suretiyle gecikmeden süratle adımı atıp, eleman alımlarını başlatarak mart sonuna kadar Türkiye bu konuda ciddi bir dönüşümü yakalamış olsun. Bunu sizlerle özellikle paylaşmayı milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum. Bu seferberliğin aktörleri olarak da sizleri görüyorum.

Ben bu çağrıyı bir seferberlik telakki ediyorum. Ve üstesinden geleceğimizi gönülden kalpten gelerek yapılması durumunda istediğimiz neticeye ulaşacağımıza inanıyorum.

Bu sefer İnşaallah, 2010 - 2011'deki rekoru da kıracağız. İnşaallah, 2017 sonunda her ilin her sektörün itihdam şampiyonlarını ödüllendireceğiz.

VALİLERE TALİMAT

Valilere talimatı veriyorm. İstihdam seferberliğine en iyi neticeyi almak üzere tüm şehirler katılacak. Belediyelerin de katkıda bulunacağını ifade etmek istiyorum.

Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır.

Enflasyon neticedir, faiz sebeptir. Enflasyonu doğuran faizdir.''

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
PKK'nın mezarlıktaki cephaneliği ele geçtiPKK'nın mezarlıktaki cephaneliği ele geçtiMardin’in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Suriye sınırına yakın Hacılar Mezarlığı'nda yaptığı aramada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.
Mahkeme “Kurtlar Vadisi Darbe” kararını verdi!Mahkeme “Kurtlar Vadisi Darbe” kararını verdi!“Kurtlar Vadisi Darbe” ismi için başvuruda bulunan Pana Film ortakları Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat haklarında başlatılan “FETÖ" soruşturmasındakarar verildi.
Mavi Marmara sonrası bir ilkMavi Marmara sonrası bir ilkKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ile bir araya geldi.
Vatan haini Ali Tekalan'ı hemşehrilikten attılarVatan haini Ali Tekalan'ı hemşehrilikten attılarAfyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Belediyesi, FETÖ/PDY’den aranan eski rektör Şerif Ali Tekalan’ı meclis kararıyla hemşehrilikten çıkardı.
Öğretmen atamaları için kritik açıklamaÖğretmen atamaları için kritik açıklamaMilli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, “Öğretmen ataması olacaksa da Şubat’a yetişmez” dedi.
Yeni kimliği kaybetmenin cezası belli olduYeni kimliği kaybetmenin cezası belli olduAnayasa Mahkemesi, yeni kimlik kartının kaybolması halinde vatandaştan alınacak bedelin 30 lira olmamasını isteyen CHP'li vekillerin talebini reddetti.
  • Erdoğan'dan istihdam çağrısı!07 Şubat 2017 Salı 13:59
  • Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri serbest bırakıldı07 Şubat 2017 Salı 13:49
  • Polise el kaldırdı! Pişman ettiler07 Şubat 2017 Salı 13:30
  • ÖSO'nun cephede kullandığı silah görüntülendi07 Şubat 2017 Salı 13:00
  • Bakan Ağbal: 3 denetim aşaması var07 Şubat 2017 Salı 12:00
  • İşte FETÖ'nün TSK'ya sızıntının belgesi!07 Şubat 2017 Salı 10:47
  • Türkiye'den İsrail'e sert kınama!07 Şubat 2017 Salı 10:20
  • 25 bin yeni korucu alınacak07 Şubat 2017 Salı 10:03
  • 102 kişiye gözaltı kararı! Aralarında bakın kimler var..07 Şubat 2017 Salı 09:46
  • TSK açıkladı: Bu sabah öldürüldüler!07 Şubat 2017 Salı 09:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri