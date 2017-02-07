07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:34Güneş 08:02Öğle 13:25İkindi 16:09Akşam 18:36Yatsı 19:57
    • 13°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 87.477 0.14
  • Altın: 148,745 1.80
  • Dolar: 3,7390 1.39
  • Euro: 3,9945 0.93

ABD'yi kızdıracak hamle! İran'a 149 ton "sarı kek"

»
İran, Rusya'dan 5 kilogram yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılan 149 ton öğütülmüş uranyum oksit (sarı kek) teslim alacak.
ABD'yi kızdıracak hamle! İran'a 149 ton "sarı kek"
ABD'yi kızdıracak hamle! İran'a 149 ton ABD'yi kızdıracak hamle! İran'a 149 ton ABD'yi kızdıracak hamle! İran'a 149 ton

İran, Rusya'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetiminde 5 kilogram yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılan 149 ton öğütülmüş uranyum oksit (sarı kek) teslim alacak.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Esger Zarean, nükleer anlaşmaya uygun olarak Rusya'dan alınan ve "sarı kek" adı verilen 149 ton öğütülmüş uranyumun bugün kendilerine teslim edileceğini duyurdu.

5 KİLOGRAM!

Rusya'dan 5 kilogram yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyumun da teslim alınacağını belirten Zarean, "Tahran'daki 3 nükleer yakıt tesisine radyoizotop üretmek amacıyla yüzde 20 zenginleştirilmiş 5 kilogram uranyum Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözetiminde ülkeye girecek.

İhtiyaç duyulması halinde UAEA'nın bilgisi dahilinde daha fazla yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum alabiliriz" dedi.

Zarean, söz konusu uranyumun İran'ın nükleer anlaşma kapsamında Rusya'ya gönderdiği yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmı olduğunu aktardı.

197 TON 'SARI KEK'

İran ile P5+1 ülkeleri arasında 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanan nükleer anlaşma uyarınca Tahran yönetimi, nükleer programını geliştirme çabalarının bir parçası olarak uranyumu yüzde 3,67 seviyesinin üzerinde zenginleştiremiyor. İran daha önce de Rusya'ya yaklaşık 11 ton düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum göndermiş, bunun karşılığında da Rusya'dan 197 ton "sarı kek" almıştı.

Uranyum filizinin saflaştırılmasıyla ulaşılan ve "sarı kek" olarak adlandırılan öğütülmüş uranyum oksit, nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'yi kızdıracak hamle! İran'a 149 ton "sarı kek"ABD'yi kızdıracak hamle! İran'a 149 ton "sarı kek"İran, Rusya'dan 5 kilogram yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılan 149 ton öğütülmüş uranyum oksit (sarı kek) teslim alacak.
Kraliçe'ye çağrı ''Artık tahttan çekil''Kraliçe'ye çağrı ''Artık tahttan çekil''1952 yılında tahta çıkan Kraliçe 2'nci Elizabeth'in artık tahttan çekilmesi gerektiği çağrısı yapıldı.
Kabe'de benzinle intihar girişimi!Kabe'de benzinle intihar girişimi!Müslümanların kıblesi Kabe'de bir kişi intihar girişiminde bulundu.
İran'ın dini liderinden Trump'a cevapİran'ın dini liderinden Trump'a cevapİran'ın dini lideri Hamaney'den, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine cevap geldi
Putin emri verdi; Rusya harekete geçti!Putin emri verdi; Rusya harekete geçti!Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle hava kuvvetlerinde "ani denetime" başlandığını duyurdu.
Af Örgütü’nden kan donduran Suriye iddiasıAf Örgütü’nden kan donduran Suriye iddiasıUluslararası Af Örgütü, Suriye'deki gizli bir hapishanede çoğu muhaliflere destek veren sivillerden oluşan 13 bin civarında kişinin idam edildiğini açıkladı.
  • S.Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı07 Şubat 2017 Salı 08:25
  • AB ve Azerbaycan anlaştı07 Şubat 2017 Salı 08:14
  • Yunanistan'a çok konuşulacak mesaj! Uzaklaş oradan07 Şubat 2017 Salı 08:10
  • Türkiye, Rusya ve İran harita üzerinde çalıştı07 Şubat 2017 Salı 08:05
  • Henri Barkey: Ordudan atılan FETÖ'cüler bizdendi07 Şubat 2017 Salı 08:04
  • Muhaliflerin Cenevre şartı!06 Şubat 2017 Pazartesi 17:54
  • Alman siyasetçilerin iki yüzlülüğü06 Şubat 2017 Pazartesi 16:30
  • Çin'den ABD'ye sert tepki!06 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Beklenen uçak ilk yolculuğuna çıkıyor06 Şubat 2017 Pazartesi 16:05
  • Google, Gmail hesaplarını FBI’a açtı06 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri