Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı, öğretmenatamalarıyla ilgili açıklama yaptı.
MEB müsteşarı, atamalar için kamu kadrolarına dağılımın henüz yapılmadığını söyledi.
Müsteşar, “Öğretmen ataması olacaksa da Şubat ayına yetişmez” dedi.
07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Öğretmen atamaları için kritik açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, “Öğretmen ataması olacaksa da Şubat’a yetişmez” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı, öğretmenatamalarıyla ilgili açıklama yaptı.
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