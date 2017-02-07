07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Kılıçdaroğlu'nun sözleri alay konusu oldu

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Kılıçdaroğlu'nun sözleri alay konusu oldu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Meclis'te grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun sözleri alay konusu oldu Kılıçdaroğlu'nun sözleri alay konusu oldu Kılıçdaroğlu'nun sözleri alay konusu oldu

Pazar günü 81 ilde il ve ilçe başkanlarımızı topladık, referandumda nasıl bir strateji izleyeceğimizi konuştuk. Hayırın ne kadar önemli olduğunu, bunun memleket meselesi olduğunu, hayır dememizin ne kadar değerli olduğunu tartıştık.

"BENİ KİMSE DİNLEMESİN DİYE C.BAŞKANI KONUŞMA SAATİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Cumhurbaşkanı'nın TOBB'de 12:30'da konuşması vardı. 13:30'a aldılar. Neden? Kılıçdaroğlu'nu kimse dinlemesin diye. Tarla tarla gezeceğiz anlatacağız. Ben milletin büyüklüğüne inanıyorum."

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden sonra sosyal medyada yüzlerce kişi Kılıçdaroğlu'nun sözlerini paylaşıp dalga geçti.

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