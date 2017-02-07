TSK az önce açıkladı! Hepsi imha edildi!

Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatıyla bölücü terör örgütünce karargah ve erzak deposu olarak kullanıldığı tespit edilen barınma alanları imha edildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen harekat sonucu bölücü terör örgütü PKK'nın karargah ve erzak deposu olarak kullandığı belirlenen barınma alanları kullanılamaz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine dün 18.45-19.30 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.

Harekat kapsamında, teröristlerce karargah ve erzak deposu olarak kullanıldığı tespit edilen barınma alanlarının da aralarında olduğu 5 hedef imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.