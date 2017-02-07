07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Kraliçe'ye çağrı ''Artık tahttan çekil''

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Kraliçe'ye çağrı ''Artık tahttan çekil''
1952 yılında tahta çıkan Kraliçe 2'nci Elizabeth'in artık tahttan çekilmesi gerektiği çağrısı yapıldı.
Kraliçe'ye çağrı ''Artık tahttan çekil'' Kraliçe'ye çağrı ''Artık tahttan çekil'' Kraliçe'ye çağrı ''Artık tahttan çekil''

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in tahta çıkışının 65'inci yıldönümü İngiltere'de kutlandı.

Diğer yandan ülkedeki Cumhuriyetçiler Kraliçe'nin artık tahttan çekilmesi gerektiği çağrısı yaptı.

Geçen yıl 90'ıncı yaş gününü kutlayan Kraliçe 2'inci Elizabeth böylece İngiltere Krallığı'nda en uzun süre tahtta kalan Kraliçe unvanını da aldı.

Independent gazetesinin haberine göre, Kraliyet'in feshedilmesi için kampanya yürüten Republic, Kraliçe'nin ilerleyen yaşıyla ne kadar daha devletin başı olarak kalabileceğinin soru işareti olduğunu ve artık haklarını devretmesi gerektiğini açıkladı.

Kraliçe'nin tahta çıkışının 65'inci yılı Buckingham Sarayı'nın bulunduğu Londra'daki Green ve Londra Kulesi'nde top ateşi atıldı.

Cumhuriyetçiler ise artık Kraliçe'nin haklarından feragat ederek tahttan çekilmesi gerektiği çağrısı yaptı.

Cumhuriyetçilerin lideri Garaham Smith Independent gazetesine yaptığı açıklamada, Kraliçe'nin ilerleyen yaşında tüm sorumluluklarını yerine getirebilmesinin zor olacağını, artık tahttan çekilerek onun yerine halk tarafından seçilecek bir liderin gelmesi gerektiğini söyledi. Smith, bunun çok zor bir ihtimal olduğunu da ekledi.

1952 yılında tahta çıkan Kraliçe'nin Kraliyet'teki 65'inci yılı Safir Jubilee olarak kutlanıyor.

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