Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Ayhan Çarkın: Okumayın utanıyorum

İstanbul Fatih’teki Çatladıkapı’daki Balıkçı Barınağı’nda çaycılık yapan Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekatçı Ayhan Çarkın, burada Cumhurbaşkanına hakaretlerde bulunması ve sözlerinin kayıt altına alınması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Çarkın hakkında soruşturma sonucunda 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın ilk celsesine tutuklu sanık Ayhan Çarkın katıldı. Kimlik tespiti yapılan Çarkın işsiz olduğunu söyledi.



"Cezam neyse çekmeye hazırım"

Çarkın savunmasında, “Yüce mahkemenizin huzurunda bir kez daha sayın Cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum. Anlık bir sinirle söylenmiş sözlerdir. Hakaret kastım yoktur. Kesinlikle pişmanım ve üzgünüm. Mahkemenizin verdiği her türlü karara saygılıyım. Cezam neyse çekmeye hazırım” dedi.



"Okumayın utanıyorum"

Hakim, Çarkın’a ses kaydı çözümlerinin dosyaya ulaştığını, bunlara karşın bir şey deyip demeyeceğini sordu. Çarkın kayıtların çözümlerinin okunmasını istemediğini belirterek, “ Okumayın, utanıyorum. Tekrar duymak istemiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.



11 ay 20 gün ceza Davayı karara bağlayan mahkeme, Çarkın’ı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapse mahkum etti. Çarkın'ın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme Çarkın’ın tahliyesine karar verdi.

Vatan