Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final müsabakalarının kura çekimi TFF'nin Riva'daki merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.
Kupada çeyrek ve yarı final turu, çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak. Çeyrek final ilk maçları 28 Şubat-1-2 Mart, rövanşlar ise 4-5-6 Nisan'da oynanacak.
Yarı final ilk maçları 25-26-27 Nisan, rövanşları ise 16-17-18 Mayıs'ta oynanacak.
İşte çeyrek final eşleşmeleri;
Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor
Sivasspor - Konyaspor
Kayserispor - Fenerbahçe
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Yarı final eşleşmeleri
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor / Sivasspor - Konyaspor
Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor / Kayserispor - Fenerbahçe