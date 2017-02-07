07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!

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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final müsabakalarının kura çekimi TFF'nin Riva'daki merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Kupada çeyrek ve yarı final turu, çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak. Çeyrek final ilk maçları 28 Şubat-1-2 Mart, rövanşlar ise 4-5-6 Nisan'da oynanacak.

Yarı final ilk maçları 25-26-27 Nisan, rövanşları ise 16-17-18 Mayıs'ta oynanacak.

İşte çeyrek final eşleşmeleri;

Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor

Sivasspor - Konyaspor

Kayserispor - Fenerbahçe

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Yarı final eşleşmeleri

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor / Sivasspor - Konyaspor

Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor / Kayserispor - Fenerbahçe

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