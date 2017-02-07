TFF Hukuk Müşavirliği, gündemin bir numaralı maddesi olan Van Persie konusunda noktayı koydu. Hukuk Müşavirliği, hakem raporunda yer almayan ancak televizyon görüntülerinde ortaya çıkan Van Persie'nin "şort" hareketi ile ilgili yaptığı incelemede sevke gerek görmedi.
"Dil çıkarma" PFDK'lık oldu!
Hukuk Müşavirliği, tribünlere "dil çıkarma" olayında ise Van Persie'nin Prosfesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesini istedi. Hollandalı futbolcunun PFDK'ya sevkinin bu akşam açıklanması bekleniyor.
07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Şort olayından kurtulan Van Persie'ye 'dil' şoku!
TFF Hukuk Müşavirliği, gündemin bir numaralı maddesi olan Van Persie konusunda noktayı koydu. Hukuk Müşavirliği, hakem raporunda yer almayan ancak televizyon görüntülerinde ortaya çıkan Van Persie'nin "şort" hareketi ile ilgili yaptığı incelemede sevke gerek görmedi.
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