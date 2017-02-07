07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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İstanbul Emniyet müdür yardımcısı serbest!

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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin "uyuşturucu ticareti yapmak" tan tutuklanmasını istedi. Ö.C, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet müdür yardımcısı serbest!
İstanbul Emniyet müdür yardımcısı serbest! İstanbul Emniyet müdür yardımcısı serbest! İstanbul Emniyet müdür yardımcısı serbest!

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu kuryeliği yapan bir kişinin gözaltına alınmasının ardından, şüpheliyle bağlantısı olan ve uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi.

Polis, şüphelilerin evinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında operasyonu genişleten ekipler, evi kiraladığı ve şüphelilere yardım etmek istediği iddia edilen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'yi gözaltına aldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Ö.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına götürüldü.

Ö.C, savcılığa ifade verdikten sonra tutuklanması istemiyle Nöbetçi Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Ö.C'yi adli kontrol tedbirleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı koyarak, serbest bıraktı.

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