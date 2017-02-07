07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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Deprem nedeniyle okullar tatil edildi!

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Deprem nedeniyle okullar tatil edildi!
Depremler ile sallanan ve maddi hasarın olduğu Çanakkale Ayvacık'ta okullar yarın da tatil edildi.
Deprem nedeniyle okullar tatil edildi! Deprem nedeniyle okullar tatil edildi! Deprem nedeniyle okullar tatil edildi!

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