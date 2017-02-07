Kritik zirve!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gece 00:05'te ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşeceği bildirildi.

ABD'nin 45. Başkanı olarak resmen göreve başlayan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk görüşmeyi bu gece gerçekleştirecek.

İki liderin bu gece yarısı yapacağı telefon görüşmesinin saati ise, 00.05 olarak belirlendi.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ MASADA

Görüşmede,Obama döneminin sonlarında krize giren Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni sayfa açılması gündemde. Ankara, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in iadesi, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yardımın kesilmesi gibi konularda Washington'dan adım bekliyor.



Sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'nda ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun hava desteği de bir diğer önemli başlık.