Galatasaray'a müjde! İnşaat başlıyor!

Sarı Kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi içinde yapılması düşünülen basketbol salonu projesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile gerekli olan bütün prosedürleri çözümledi.
Başkan Dursun Özbek, Mart ayı içinde salon projesine start vererek temel atmayı planlıyor. Böylece Mali Kongreden önce salon projesine resmen start verilirken, 2 yıl içerisinde de bitirilmesi planlanıyor.
Galatasaray'ın basketbol salonu 15 bin kişilik ve çok amaçlı olacak. Seyrantepe'de oluşan yeni yerleşim birimlerine uygun olarak mağaza ve alışveriş birimleri de yer alacak. Başkan Dursun Özbek salonun yapımı için sponsorluk anlaşmasını da tamamiyle çözümlemiş durumda. Sarı Kırmızılı kulüp salonun inşaatı için en ufak mali harcamada bulunmazken, sponsor firmaya salonun ismini verecek.
Başkan Dursun Özbek, salon inşatının başlamasıyla birlikte stadın çatısı için GSGM ile düşülen ihtilafı da çözümlemiş olacak. Salon projesi içinde Galatasaray'ın çatıyı yapma zorunluluğu da ortadan kalkacak. Ayrıca stadın intifa hakkı da Galatasaray'a verilecek. Böylece Galatasaray stadın dış cephe reklam gelirlerinin yanısıra stadda yapılacak değişiklikleri de özgürce gerçekleştirebilecek.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün 8 Şubat Çarşamba günü yapılacak divan toplantısında da salon projesi ile ilgili tüm detayları divan üyelerine açıklayacak.
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Sarı Kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi içinde yapılması düşünülen basketbol salonu projesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile gerekli olan bütün prosedürleri çözümledi.
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