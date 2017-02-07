07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize yutturmasın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize yutturmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin enflasyonu doğurduğunu belirterek sert açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize yutturmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize yutturmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize yutturmasın

Cmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'nda konuştu. Erdoğan, faizden şikayet ederek ''Enflasyonu doğuran bir numaralı sebep faizdir.'' dedi.

Faiz politikasının sömürü aracı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz.'' dedi.

'KİMSE BİZE YUTTURMASIN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun sebebinin faiz olduğunu belirtere şunları söyledi:

"Enflasyon için bazıları farklı sebepler üretiyorlar. Yok domates, patates, hıyar fiyatları artmış. Hepsi hikaye...

Hepsinin dayandığı yer faizdir, faiz. Enflasyon neticedir, faiz sebeptir. Enflasyonu doğuran bir numaralı sebep faizdir. Faizle enflasyon doğru orantılıdır, ters orantılı değildir. Kimse bunu bize yutturmasın.''

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