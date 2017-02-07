07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Bakan'dan adil kullanım kotası açıklaması

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Bakan'dan adil kullanım kotası açıklaması
Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, milyonlarca internet kullanıcısının merakla beklediği Adil Kullanım Kotası sorunuyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan'dan adil kullanım kotası açıklaması Bakan'dan adil kullanım kotası açıklaması Bakan'dan adil kullanım kotası açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen 7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı’na katıldı.

ADİL KULLANIM KOTASI AÇIKLAMASI

Bakan Ahmet Arslan, Adil Kullanım Kotası noktası ile ilgili, Mayıs ayından itibaren kademeli bir geçiş olacak ve 2018 sonu itibariyle tamamen kaldırılacak. Özellikle gece kullanılan internette kotadan düşülmeyecek bunu da tekrar vurgulayalım" şeklinde konuştu.

ADİL KULLANIM KOTASI NEDİR?

Adil Kullanım Kotası (AKK) veya Adil Kullanım Noktası (AKN) olarak da geçer. İnternet kullanıcılarının şebeke kullanımı sırasında yoğun veri trafiği uygulayarak neden olabileceği teknik problemleri, hasarları ve ağdaki verimliliğin düşmesini önlemek amacıyla planlanmış bir uygulamadır.

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