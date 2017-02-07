08 Şubat 2017 Çarşamba11 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:25İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 12°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 87.477 0.14
  • Altın: 148,464 1.61
  • Dolar: 3,7390 1.39
  • Euro: 3,9945 0.93

Poşet dolusu para buldu, sahibini ararken...

»
Poşet dolusu para buldu, sahibini ararken...
Çorum'da sabah sporu yapan Mesut Kum, parkta bir poşet dolusu para buldu. Paranın sahibi bulabilmek için yerel gazeteye giden Kum, paraların sahte olduğunu öğrendi.
Poşet dolusu para buldu, sahibini ararken... Poşet dolusu para buldu, sahibini ararken... Poşet dolusu para buldu, sahibini ararken...

Çorum'da sabah spor yapan Mesut Kum, bir ağacın altında poşet buldu. Poşetin parayla dolu olduğunu gören Kum, sahibini bulunabilmesi için polis yerine yerel bir gazeteye gitti. Gazetede, "Ben bir poşet para buldum. Ne yapacağımı şaşırdım ve buraya geldim. Bana yardımcı olabilir misiniz?" diyerek yardım istedi.

Bunun üzerine gazete çalışanları, Mesut Kum'un getirdiği poşetteki dolar, euro ve Türk Lirası'nı incelerken banknotların üzerindeki "Geçersiz" ibaresini gördü. Gazete çalışanları polisi arayarak, yardım istedi.

"GERÇEK OLSA DA YETKİLİLERE TESLİM EDECEKTİM"

Yaşadığı olayı anlatan Kum, "Sabah koşumu yapmak için itfaiye parkına gittim. Orada koşarken bir poşet gördüm. Ağzı açıktı. Merak edip içine baktım ve paraları gördüm. Ne yapacağımı bilemediğim için gazeteye gittim. Burada paraların üstündeki geçersiz yazısını gördüm. Gerçek olsa da yetkililere teslim edecektim. Herhangi birinin düğün parası, ev parası, ameliyat parası da olabilirdi. Ancak sahte çıktı" diye konuştu.

Daha sonra Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ekip gazeteye gelerek, paraları teslim aldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Etiyopya Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye devrediyoruzEtiyopya Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye devrediyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Teshome Wirtu ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Wirtu, FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredileceğini söyledi.
Putin, Türk Akımı boru hattı projesini onayladıPutin, Türk Akımı boru hattı projesini onayladıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmayı onayladı.
Kardak'ta sürpriz gelişme: Bir anda çekildilerKardak'ta sürpriz gelişme: Bir anda çekildilerKardak kayalıkları çevresinde Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botlarının dalaşı nedeniyle günlerdir yaşanan hareketlilik, bölgedeki fırtına nedeniyle bugün yerini sessizliğe bıraktı.
Erdoğan'dan anayasa teklifine onay açıklamasıErdoğan'dan anayasa teklifine onay açıklamasıErdoğan, anayasa teklifini ne zaman değerlendireceği yönündeki soruya 'bu hafta içerisinde kararımızı veririz' cevabını verdi.
Etiyopya Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye devrediyoruzEtiyopya Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye devrediyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Teshome Wirtu ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Wirtu, FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredileceğini söyledi.
Erdoğan'dan Bahçeli'ye cevap geldiErdoğan'dan Bahçeli'ye cevap geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşmaya işaret ederek, 'Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum' dedi.
  • CHP'li başkanın 'Ömer Halisdemir' rahatsızlığı07 Şubat 2017 Salı 23:40
  • Yeni KHK yayımlandı07 Şubat 2017 Salı 23:36
  • Yeni KHK'de çok sayıda personel ihraç edildi!07 Şubat 2017 Salı 23:13
  • Kardak'ta sürpriz gelişme: Bir anda çekildiler07 Şubat 2017 Salı 23:08
  • FETÖ'cüler çıldırdı!07 Şubat 2017 Salı 23:01
  • Poşet dolusu para buldu, sahibini ararken...07 Şubat 2017 Salı 22:42
  • CHP'li başkanın 'Ömer Halisdemir' rahatsızlığı07 Şubat 2017 Salı 22:38
  • Şok açıklama! Büyük deprem orada olacak07 Şubat 2017 Salı 22:36
  • PTT 2 bin 500 personel alımı yapacak07 Şubat 2017 Salı 21:00
  • Yunanistan'ın iade etmediği askerlerin kaçış planı07 Şubat 2017 Salı 20:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri