08 Şubat 2017 Çarşamba11 C.Evvel 1438
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Tüyler ürperten tehdit! 72 saat süre verdiler

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Tüyler ürperten tehdit! 72 saat süre verdiler
Haşdi Şabi’nin Hristiyan kolu olan Haşdi Mesihinin lideri, Arab kabilelerine, 72 saat içinde köylerini terketmelerini, aksi halde alilerinin öldüreceği tehdidinde bulundu.
Tüyler ürperten tehdit! 72 saat süre verdiler Tüyler ürperten tehdit! 72 saat süre verdiler Tüyler ürperten tehdit! 72 saat süre verdiler

Haşdi Şabi’nin Hristiyan kolu olan Haşdi Mesihinin lideri, Tilkifli Selman Asu Hubbe, sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, Musul’un kuzeyinde Tilkif kasabasında bulunan, Arab kabilelerine, 72 saat içinde köylerini terketmelerini, aksi halde alilerinin öldüreceği tehdidinde bulundu.

Selman Asu Hubbe, Haşdi Şabi içinde lider olarak kabul ediliyor. Asu Hubbe, eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki’nin desteğiyle Musul Haşdi Mesihi teşkilatını kurdu. Asu Hubbe, Felluce’den göç edenlere işkence yaptığı iddiasıyla aranıyordu

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