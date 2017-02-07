Haşdi Şabi’nin Hristiyan kolu olan Haşdi Mesihinin lideri, Tilkifli Selman Asu Hubbe, sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, Musul’un kuzeyinde Tilkif kasabasında bulunan, Arab kabilelerine, 72 saat içinde köylerini terketmelerini, aksi halde alilerinin öldüreceği tehdidinde bulundu.
Selman Asu Hubbe, Haşdi Şabi içinde lider olarak kabul ediliyor. Asu Hubbe, eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki’nin desteğiyle Musul Haşdi Mesihi teşkilatını kurdu. Asu Hubbe, Felluce’den göç edenlere işkence yaptığı iddiasıyla aranıyordu
08 Şubat 2017 Çarşamba11 C.Evvel 1438
- Etiyopya Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye devrediyoruzPutin, Türk Akımı boru hattı projesini onayladıKardak'ta sürpriz gelişme: Bir anda çekildilerErdoğan'dan anayasa teklifine onay açıklamasıEtiyopya Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye devrediyoruzErdoğan'dan Bahçeli'ye cevap geldiJAXA açıkladı: Başaramadık!CHP'li başkanın 'Ömer Halisdemir' rahatsızlığıYeni KHK yayımlandıYeni KHK'de çok sayıda personel ihraç edildi!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:33 Güneş 08:00 Öğle 13:25 İkindi 16:10 Akşam 18:37 Yatsı 19:58
- 12°C Adana
- 3°C Adıyaman
- 3°C Afyon
- 8°C Ağrı
- 2°C Amasya
- 0°C Ankara
- 10°C Antalya
- 2°C Artvin
- 15°C Aydın
- 11°C Balıkesir
- BIST: 87.477 0.14
- Altın: 148,464 1.61
- Dolar: 3,7390 1.39
- Euro: 3,9945 0.93
Tüyler ürperten tehdit! 72 saat süre verdiler
Haşdi Şabi’nin Hristiyan kolu olan Haşdi Mesihinin lideri, Tilkifli Selman Asu Hubbe, sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, Musul’un kuzeyinde Tilkif kasabasında bulunan, Arab kabilelerine, 72 saat içinde köylerini terketmelerini, aksi halde alilerinin öldüreceği tehdidinde bulundu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
JAXA açıkladı: Başaramadık!Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın elektromanyetik "hurda temizleyicisi" uzaydaki testinde başarısız oldu.
Tüyler ürperten tehdit! 72 saat süre verdilerHaşdi Şabi’nin Hristiyan kolu olan Haşdi Mesihinin lideri, Arab kabilelerine, 72 saat içinde köylerini terketmelerini, aksi halde alilerinin öldüreceği tehdidinde bulundu.
ABD'yi kızdıracak hamle! İran'a 149 ton "sarı kek"İran, Rusya'dan 5 kilogram yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılan 149 ton öğütülmüş uranyum oksit (sarı kek) teslim alacak.
Kraliçe'ye çağrı ''Artık tahttan çekil''1952 yılında tahta çıkan Kraliçe 2'nci Elizabeth'in artık tahttan çekilmesi gerektiği çağrısı yapıldı.
Kabe'de benzinle intihar girişimi!Müslümanların kıblesi Kabe'de bir kişi intihar girişiminde bulundu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Mahkeme “Kurtlar Vadisi Darbe” kararını verdi!
- Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!
- Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim benim için...
- İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ziyaret
- Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim benim için...
- Böylesi en son 30 yıl öncesi görülmüştü
- Caner Erkin, nafakayı faiziyle ödedi
- Dünyanın en uzun uçuşu başladı!
- Kural ve Cemcir izinsiz kullanmış
- “En güzelini Müslümanlar yapmalı”
- Parasızlıktan derneğinin dairesini boşalttı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.