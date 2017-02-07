08 Şubat 2017 Çarşamba11 C.Evvel 1438
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Kardak'ta sürpriz gelişme: Bir anda çekildiler

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Kardak kayalıkları çevresinde Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botlarının dalaşı nedeniyle günlerdir yaşanan hareketlilik, bölgedeki fırtına nedeniyle bugün yerini sessizliğe bıraktı.
Kardak'ta sürpriz gelişme: Bir anda çekildiler
Kardak'ta sürpriz gelişme: Bir anda çekildiler Kardak'ta sürpriz gelişme: Bir anda çekildiler Kardak'ta sürpriz gelişme: Bir anda çekildiler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak olaylarının 21'inci yılı nedeniyle 9 gün önce, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un ise 7 gün önce ziyaret ettiği Kardak kayalıkları daha sonra iki ülkenin Sahil Güvenliğinin 'bot dalaşına' sahne olmuştu.

Birkaç gündür tansiyonun biraz olsun düştüğü bölgedeki hareketlilik bugün fırtına nedeniyle tamamen bitti. 

Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına, açık denizde 2 metreyi bulan dalgalar oluşturdu. Bölgede Türk ve Yunan botları görülmezken, sadece Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada önlerinde 1 Türk Karakol Botu'nun demirlediği görüldü. Türk ve Yunan botları da fırtına nedeniyle açılmayıp limanlarında konuşlandı.

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Kardak'ta sürpriz gelişme: Bir anda çekildilerKardak'ta sürpriz gelişme: Bir anda çekildilerKardak kayalıkları çevresinde Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botlarının dalaşı nedeniyle günlerdir yaşanan hareketlilik, bölgedeki fırtına nedeniyle bugün yerini sessizliğe bıraktı.
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