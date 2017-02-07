Erdoğan'dan anayasa teklifine onay açıklaması

Erdoğan, anayasa teklifini ne zaman değerlendireceği yönündeki soruya 'bu hafta içerisinde kararımızı veririz' cevabını verdi.

Etiyopya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, soru-cevap kısmında, bir gazetecinin sorusu üzerine, anayasa değişikliği teklifinin onay zamanıyla ilgili soruya cevap verdi.

Erdoğan şunları söyledi:

Parlamentoda uzun uzadıya yapılmış değerlendirmeler var. Benim de cumhurbaşkanı olmam hasebiyle, bunun üzerinde değerlendirmeler yapmam gerekiyor.

Bir de mevsim koşulları itibariyle de, "nasıl, ne zaman" bunun değerlendirmesini de arkadaşlarla beraber yapıyoruz.

Sadece okuyup onay vermek veya reddetmek değil, her yönüyle değerlendirmeler yapıyoruz.

"İSTİKAMETİMİZ ZATEN BELLİ"

Hangi istikamette yürüdüğümüz bellidir. Çok açık net zaten ortadadır. Bu süreç önem arzediyor. Ve bu konuda da, özellikle ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir. Terörize etmek isteyen anlayışların milletim tarafından kabul edilmeyeceğine inanıyorum.