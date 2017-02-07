08 Şubat 2017 Çarşamba11 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:25İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 12°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 87.477 0.14
  • Altın: 148,464 1.61
  • Dolar: 3,7390 1.39
  • Euro: 3,9945 0.93

Devlet Bahçeli'nin açıklamasına Erdoğan'dan cevap

»
Devlet Bahçeli'nin açıklamasına Erdoğan'dan cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşmaya işaret ederek, 'Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum' dedi.
Devlet Bahçeli'nin açıklamasına Erdoğan'dan cevap Devlet Bahçeli'nin açıklamasına Erdoğan'dan cevap Devlet Bahçeli'nin açıklamasına Erdoğan'dan cevap

Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle kendisine teşekkür etti.

Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

"SAYIN BAHÇELİ'YE BUGÜNKÜ SÖZLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Şüphesiz ki, Cumhurbaşkanı olarak, ülkemi terörize etmek isteyen anlayışla yol yürüyenlerle hiçbir zaman bizim bir fikir birlikteliğimizin olması mümkün değil. 

Hatta bugün, Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmayı efradını cami, ağyarını mani (oldukça açıklayıcı ve ayırt edici) bir konuşma olarak gördüm. Kendisine de teşekkür ediyorum.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Grup toplantısında konuşan Bahçeli, partisinin aleyhinde kurulan karalama kampanyasına sert tepki göstererek şöyle konuşmuştu:

"Dün halklara özgürlük diyerek, orak-çekiçle poz vererek, ülkücülere pusu kuran Perinçekgiller neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar. Bu ne arsızlık, densizlik, ahlaksızlıktır. Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet'; devlet için 'evet'; Cumhuriyet için 'evet'; Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'nin açıklamasına Erdoğan'dan cevapDevlet Bahçeli'nin açıklamasına Erdoğan'dan cevapCumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşmaya işaret ederek, 'Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum' dedi.
Erdoğan'dan anayasa teklifine onay açıklamasıErdoğan'dan anayasa teklifine onay açıklamasıErdoğan, anayasa teklifini ne zaman değerlendireceği yönündeki soruya 'bu hafta içerisinde kararımızı veririz' cevabını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize yutturmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize yutturmasınCumhurbaşkanı Erdoğan, faizin enflasyonu doğurduğunu belirterek sert açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli ateş püskürdü!Devlet Bahçeli ateş püskürdü!MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, MHP'ye referandumdaki evet kararı için karalama kampanyası düzenleyenlere zehir zemberek cevap verdi.
Perinçek'ten Bahçeli'ye cevap!Perinçek'ten Bahçeli'ye cevap!Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi.
Kılıçdaroğlu'nun sözleri alay konusu olduKılıçdaroğlu'nun sözleri alay konusu olduCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Meclis'te grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
  • AK Parti'nin kampanyasını o yürütecek!07 Şubat 2017 Salı 12:37
  • Başbakan çok kızdı: Sizi Allah ıslah etsin!07 Şubat 2017 Salı 12:30
  • Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Şamarı yiyeceksiniz07 Şubat 2017 Salı 11:18
  • AK Parti'den ByLock kullanan çıktı mı? İşte cevabı07 Şubat 2017 Salı 11:14
  • Turgut Özal, Erdoğan'a bu görevi teklif etmiş07 Şubat 2017 Salı 10:29
  • MHP Finike'de istifalar07 Şubat 2017 Salı 10:21
  • Saadet ve BBP liderlerinden flaş başkanlık açıklaması07 Şubat 2017 Salı 10:09
  • İşte Ak Parti'nin referandum için dört slogan07 Şubat 2017 Salı 07:53
  • CHP'den ilginç çıkış: Referandumdan sonraki gün...06 Şubat 2017 Pazartesi 22:00
  • Referandumda gurbetçi oyları belirleyici olacak06 Şubat 2017 Pazartesi 20:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri