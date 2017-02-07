08 Şubat 2017 Çarşamba11 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:25İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 12°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 87.477 0.14
  • Altın: 148,464 1.61
  • Dolar: 3,7390 1.39
  • Euro: 3,9945 0.93

JAXA açıkladı: Başaramadık!

»
JAXA açıkladı: Başaramadık!
Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın elektromanyetik "hurda temizleyicisi" uzaydaki testinde başarısız oldu.
JAXA açıkladı: Başaramadık! JAXA açıkladı: Başaramadık! JAXA açıkladı: Başaramadık!

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uzaydaki hurda enkazını temizlemek amacıyla geliştirdiği projenin uzayda test aşamasında başarısız olduğunu açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre, JAXA teknolojiyi test etmek üzere uzay gönderilen "Kounotori6" adlı uzay aracının hurda toplama görevini icra etmede başarısız olduğunu ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) zorunlu ikmal malzemelerini ulaştırdığını duyurdu.
4hpiz_1486493682_1557.jpg

Araçta bulunan ve uzaydaki hurda parçalarını elektromanyetik güçle kendine çekip beraberinde sürükleyerek, dünyaya taşıması için tasarlanan 700 metre uzunluğundaki metal köstek aparat yaşanan arıza nedeniyle araçtan çıkarılamadı. Arızaya müdahale eden teknisyenler de aksaklığı gidermeyi başaramadı. 

"Kounotori6" dün sabah saatlerinde atmosfere girmesinin ardından, yanarak yok oldu.

JAXA iki hafta önce de SS-520-4 roketini yörüngeye oturtmakta başarılı olamamıştı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tahminlerine göre dünyanın alçak yörüngesinde çeşitli uydu ve uzay araçlarından arta kalan, bir santimden büyük 500 bin metal enkaz parçası bulunuyor. Bunlar yörüngede bulunan yaklaşık 780 uydu ve UUİ için tehlike arz ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
JAXA açıkladı: Başaramadık!JAXA açıkladı: Başaramadık!Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın elektromanyetik "hurda temizleyicisi" uzaydaki testinde başarısız oldu.
Yapay zeka 250 bin kişiyi işinden edecekYapay zeka 250 bin kişiyi işinden edecekYapılan bir araştırmaya göre 15 yıl içinde sadece 250 bin kişi yapay zeka nedeniyle işinden olabilir.
Erdoğan talimatı verdi! Türkiye orada üs kuracakErdoğan talimatı verdi! Türkiye orada üs kuracakTürkiye’nin Antarktika kıtasında üs kurma projesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üstlendi.
Milli uçağa süper garantiMilli uçağa süper garantiMilli uçak için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile dünyanın en büyük savunma firmalarından BAE Systems'e devlet güvencesi verildi.
Türk öğrencilerinin müthiş buluşuTürk öğrencilerinin müthiş buluşuErciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri bilim dünyasına katkı sağlayacak önemli bir buluşa imza attı.
NASA, UFO'ları gizledi mi?NASA, UFO'ları gizledi mi?NASA’nın daha önce olduğu gibi Dünya’dan yükselen bir UFO görüntüsünün ortaya çıkmasıyla yayını durdurduğu iddia edildi.
  • İnternet kesintilerinin sebebi öğrenildi22 Ocak 2017 Pazar 09:35
  • GSM operatörlerinin telefon satışları 2016'da rekor kırdı21 Ocak 2017 Cumartesi 16:05
  • Robot muhabir Xiao Nan, ilk makalesini yayınladı19 Ocak 2017 Perşembe 17:40
  • Dünya ekonomisinin 137 bin katı değerinde göktaşı bulundu18 Ocak 2017 Çarşamba 10:14
  • Beyaz hackerlar BTK için yarışacak14 Ocak 2017 Cumartesi 08:50
  • Dünya genelinde Facebook’a erişim sıkıntısı13 Ocak 2017 Cuma 22:03
  • Twitter Dashboard uygulamasını kapattı!13 Ocak 2017 Cuma 11:50
  • İnternet trafiği polise açılacak13 Ocak 2017 Cuma 09:32
  • 2017 için 8 büyük siber risk!12 Ocak 2017 Perşembe 09:26
  • Bilim insanları kanıtladı!11 Ocak 2017 Çarşamba 18:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri