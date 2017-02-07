08 Şubat 2017 Çarşamba11 C.Evvel 1438
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CHP'li başkanın 'Ömer Halisdemir' rahatsızlığı

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CHP'li başkanın 'Ömer Halisdemir' rahatsızlığı
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, akıl almaz bir icraata imza attı. Caddeye Ömer Halisdemir ismi verilmesi teklifine 'isim enflasyonu' diye tavır koydu.
CHP'li başkanın 'Ömer Halisdemir' rahatsızlığı CHP'li başkanın 'Ömer Halisdemir' rahatsızlığı CHP'li başkanın 'Ömer Halisdemir' rahatsızlığı

Şehidimiz Ömer Halisdemir'in isminin caddeye verilmesine 'İsim enflasyonu olur' diyerek karşı çıktı. Volkan Konak'ın 'Mimoza' teklifine ise 'Derhal' diyerek kabul etti.

CHP Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük bir saygısızlığa imza attı. İstanbul Beylikdüzü Belediye Meclisi 5 Eylül 2016 tarihindeki toplantısında gündem maddelerinden biri Anadolu Caddesi'ne 15 Temmuz ihanet gecesinde FETÖ ve örgütüne karşı dik duran ve kalkışmanın püskürtülmesinde büyük rol oynayan canını feda ederek şehit düşen kahraman askerimiz Ömer Halisdemir'in isminin verilmesi teklifiydi.

ŞEHİDİMİZİN ADINDAN RAHATSIZ OLDU 

Teklifi belediye meclisine sunan İmamoğlu 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Anadolu Caddesi'ne isminin verilmesi hususunu harita komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum' sözlerinin ardından da çeşitli bahanelerle yan çizdi. 'Anadolu Caddesi bizim için değerli bir cadde ve değerli bir isim, kaldı ki o caddede bir takım kavramlar ve temalar üretiyoruz. Şehid Ömer Halisdemir'in isminin uygun olup olmadığı da tartışılır' dedi.

ÖMER'E ENFLASYON, MİMOZA'YA DERHAL 

Belediye Başkanı İmamoğlu toplantıdan 4 gün sonra düzenlenen Volkan Konak konserinde, Konak'ın 'Mimoza isimli bir cadde görmek istiyorum' sözlerine ise 'Derhal' diyerek cevap verdi.

İLK AYIBI DEĞİL 

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu, daha önce de Hakkari'de 22 şehidimizin olduğu gün de konsere izin vererek büyük bir ayıba imza atmıştı. CHP'nin şehitlerimize tepkisiz kalmasına vatandaşlardan da büyük tepki gelmişti. 

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