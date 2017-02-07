Erdoğan'dan Bahçeli'ye cevap geldi

Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle kendisine teşekkür etti.

Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

"SAYIN BAHÇELİ'YE BUGÜNKÜ SÖZLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Şüphesiz ki, Cumhurbaşkanı olarak, ülkemi terörize etmek isteyen anlayışla yol yürüyenlerle hiçbir zaman bizim bir fikir birlikteliğimizin olması mümkün değil.

Hatta bugün, Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmayı efradını cami, ağyarını mani (oldukça açıklayıcı ve ayırt edici) bir konuşma olarak gördüm. Kendisine de teşekkür ediyorum.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Grup toplantısında konuşan Bahçeli, partisinin aleyhinde kurulan karalama kampanyasına sert tepki göstererek şöyle konuşmuştu:

"Dün halklara özgürlük diyerek, orak-çekiçle poz vererek, ülkücülere pusu kuran Perinçekgiller neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar. Bu ne arsızlık, densizlik, ahlaksızlıktır. Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet'; devlet için 'evet'; Cumhuriyet için 'evet'; Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz."