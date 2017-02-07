Putin, Türk Akımı boru hattı projesini onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmayı onayladı. Türkiye ile Rusya arasında imzalanan ve Ukrayna’yı by pass ederek Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmayı hedefleyen proje 2 hattan oluşuyor. 15.75 milyar m3 gaz iletmeyi amaçlayan Türk Akımı, birçok ülkenin siyasi pozisyonlarını belirlemesi açısından da önemli.

Türk Enerji Bakanlığı, TANAP yani Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi ve Türk Akımı’nın birbirine rakip projeler olmadığını hatta Türkiye’nin pozisyonunu güçlendiren bir etki yarattığını belirtmişti.

Her ikisinin hedef pazarının Avrupa olmasının ise Rus ve Azeri gazı arasında fiyat rekabeti yaratacağı vurgulanmıştı.