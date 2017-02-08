Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ilk kez telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları iki lider arasındaki telefon görüşmesinin gerçekleştiğini kaydetti.

Beyaz Saray kaynakları, 45 dakikalık görüşmenin iyi bir izlenimle geçtiğini bildirdi.

TRUMP'A YENİ GÖREVİ İÇİN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'a yeni görevinde başarılar dilediği öğrenildi.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE DESTEĞİNİ İLETTİ

İki lider, terörizmle mücadelede kararlılığı teyit etti. ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde "ABD'nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye'ye desteğini" bir kez daha vurguladı.

DEAŞ'LA MÜCADELESİ İÇİN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Trump, "Türkiye'nin DEAŞ karşıtı kampanyaya katkılarını memnuniyete karşıladıklarını" belirtti.