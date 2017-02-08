08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden KHK açıklaması

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Emniyet Genel Müdürlüğü, son yayınlanan KHK ile ilgili açıklama yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden KHK açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden KHK açıklaması Emniyet Genel Müdürlüğü'nden KHK açıklaması Emniyet Genel Müdürlüğü'nden KHK açıklaması

 Açıklamada "Terör örgütleriyle irtibatı olan 417 Emniyet Teşkilatı mensubu kamu görevinden çıkarılmıştır" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"7 Şubat 2017 tarih ve 29972 sayılı resmi gazetede yayımlanan 686 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle;

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan (417) Emniyet Teşkilatı mensubu kamu görevinden çıkarılmış,
FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle OHAL kapsamındaki kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevinden çıkartılmış (2) personel kamu görevine iade edilmiş,

Re'sen emekli, emekli veya istifa gibi nedenlerle Emniyet Teşkilatından ayrılmış (242) personelin ise rütbe, unvan ve bunlardan doğan hakları geri alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

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