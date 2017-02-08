Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ünlü müzisyen Yusuf İslam'ı ağırlayacak.
08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul edecek
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