Doğu Perinçek, “Erdoğan’ı ‘hayır’cı Perinçek’e tercih ederim” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “Erdoğan’ı da tercih etseler Perinçek’i tercih etmiş olurlar” diye cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında Başkanlık sistemine olan desteklerini anlatırken "Eğer Doğu Perinçek ile Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle Sayın Erdoğan'ı tercih edebileceğimizi herkes bilmelidir" dedi.

Bahçeli’nin bu sözü Başkanlığa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en net destek olarak değerlendirilirken, hayırcıları hayli rahatsız etti.

PERİNÇEK’TEN AÇIKLAMA

Bahçeli'nin bu sözlerine İşçi Partisi’nden dönme Vatan Partisi’nin Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten bir cevap geldi.

Perinçek, Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada “Şunu vurgulayarak belirtmek isterim. 'Evet' diyenler de 'hayır' diyenler de düşman değildir, bu toprakların Türkiye topraklarının insanlarıdır. 'Evet' ve 'hayır' diyenleri kamplaştıran pusulardan, kurşunlardan bahseden söylemlerden uzak durmalarını herkese tavsiye ederim” dedi.

Perinçek, Bahçeli’ye cevabında şöyle devam etti:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir söylemden bahsetmektedir. 'Eğer Doğu Perinçek ile Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle Sayın Erdoğan'ı tercih edebileceğimizi herkes bilmelidir' diye bir cümlesi var. Erdoğan'ı da tercih etseler Doğu Perinçek'i tercih etmiş olurlar. Çünkü, sayın Erdoğan'ın başında bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi, birçok konuda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in savunduğu siyasetlere gelmiştir.”