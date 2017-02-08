08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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FETÖ şüphelisi SPK üyesinde, Adil Öksüz izi

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FETÖ şüphelisi SPK üyesinde, Adil Öksüz izi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mesut Erdinç Bayhan tarafından FETÖ'nün SPK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 2'si tutuklu 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
FETÖ şüphelisi SPK üyesinde, Adil Öksüz izi FETÖ şüphelisi SPK üyesinde, Adil Öksüz izi FETÖ şüphelisi SPK üyesinde, Adil Öksüz izi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Sermaye Piyasası Kurulu'ndaki (SPK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu şüphelilerden Mustafa Taşdemir'e ait dijital materyallerde, firari Adil Öksüz'ün hem isminin hem de e-mail adresinin kayıtlı olduğu belirtildi.

FETÖ'nün yapılanması ve eylemlerine değinilen iddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası SPK Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığının savcılığa bir yazı gönderdiği anımsatılarak, gönderilen yazıda 40 personelin FETÖ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldıklarının belirtilmesi üzerine, soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.


Örgütün yayın organına abone Şüphelilerden 6'sının örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock'' kullanıcısı olduğu belirtilen iddianamede, tüm şüphelilerin örgüt talimatı doğrultusunda Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaba yüklü miktarda para yatırdıkları, ayrıca örgütün yayın organlarına abone oldukları aktarıldı.

Emniyet imamları tutuklu İddianamede, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden örgütün eski emniyet imamlarından Osman Hilmi Özdil ile irtibatı tespit edilen şüpheli Mustafa Taşdemir ile Talha Şahin'in tutuklandığı anlatıldı.

Şüpheli Taşdemir'in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Emniyet İmamı Osman Hilmi Özdil ile 2011 yılında 11 kez görüşme yaptığı bilgisi verilen iddianamede, Taşdemir'den ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, 31 Ekim 2015 günü oluşturulmuş excel dokümanında, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol alan firari Adil Öksüz'ün hem isminin hem de e-mail adresinin kayıtlı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

15'yıla kadar hapis talebi Tüm şüphelilerin Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildiği kaydedilen iddianamede, şüpheliler hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin, 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde bir karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde, şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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