08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:25İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 14°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 87.477 0.14
  • Altın: 147,979 1.28
  • Dolar: 3,7363 1.32
  • Euro: 3,9857 0.71

Kim ne oy alacak? Genel, yerel, referandum

»
ORC araştırma şirketinin yaptığı ankete göre İstanbul ve Ankara'da EVET oyları önde gidiyor. İzmir'de ise HAYIR oyları yüzde 50,4 oranında.
Kim ne oy alacak? Genel, yerel, referandum
Kim ne oy alacak? Genel, yerel, referandum Kim ne oy alacak? Genel, yerel, referandum Kim ne oy alacak? Genel, yerel, referandum

Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği paketiyle ilgili anket şirketlerinin araştırmaları devam ediyor. Yaptığı anketlerle başarılı sonuçlar alan ORC araştırma şirketi, bu kez referandum öncesi seçmenin nabzını tuttu.

3 BÜYÜKŞEHİR

Şirket; İstanbul, Ankara ve İzmir'de 9250 seçmene referandumdaki tercihini sordu.

İSTANBUL-ANKARA EVET DİYOR

Sonuçlara göre; Ankara seçmeni yüzde 55 oranında EVET derken, İstanbul seçmeni yüzde 53,7 oranında EVET dedi. İzmir'de ise seçmenlerin yüzde 50,4'ü HAYIR diyor.

dqluf_1486534479_7446.jpgwao0k_1486534496_1229.jpg

AK PARTİ YİNE BİRİNCİ SIRADA

Ankette, seçmenlerin siyasi parti tercihlerine de yer verildi. Bugün seçim olsa, İstanbul ve Ankara'da AK Parti birinci sırada yer alırken İzmir'de CHP birinci sırada yerini aldı.

sg5gm_1486534512_3924.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çek uyruklu teröristler inkar etti ama....Çek uyruklu teröristler inkar etti ama....Şırnak'ta yakalanan Çek Cumhuriyeti uyruklu iki terörist hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cam filmine kesilen ceza Yargıtay'dan döndüCam filmine kesilen ceza Yargıtay'dan döndüYargıtay, görüşe engel olmayan cam filmine kesilen cezayı iptal etti.
Kim ne oy alacak? Genel, yerel, referandumKim ne oy alacak? Genel, yerel, referandumORC araştırma şirketinin yaptığı ankete göre İstanbul ve Ankara'da EVET oyları önde gidiyor. İzmir'de ise HAYIR oyları yüzde 50,4 oranında.
ABD, FGM-148 Javelin'i YPG'ye verdiABD, FGM-148 Javelin'i YPG'ye verdiPKK’nın Suriye kolu YPG’liler Rakka operasyonu sırasında ABD yapımı anti tank füzesi FGM-148 Javelin kullanırken görüntülendi.
FETÖ nasıl devletin içine sızıp bu kadar güçlendi?FETÖ nasıl devletin içine sızıp bu kadar güçlendi?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan FETÖ raporu, örgütün boyutuna ilişkin çarpıcı bilgileri gözler önüne serdi.
Bursa'da altgeçitte cinsel saldırıBursa'da altgeçitte cinsel saldırıBursa'da 34 yaşındaki S.H., adlı kadın gece evine giderken altgeçitte, iddiaya göre Hasan U.'nun cinsel saldırısına uğradı. Saldırı güvenlik kameralarına yansırken, Hasan U. gözaltına alındı.
  • Diyanet Başkanı'ndan "Camide evet" açıklaması08 Şubat 2017 Çarşamba 09:21
  • FETÖ şüphelisi SPK üyesinde, Adil Öksüz izi08 Şubat 2017 Çarşamba 09:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul edecek08 Şubat 2017 Çarşamba 08:43
  • Bordo Bereliler El Bab'a girdi08 Şubat 2017 Çarşamba 08:33
  • Emniyet Genel Müdürlüğü'nden KHK açıklaması08 Şubat 2017 Çarşamba 08:27
  • Yeni KHK'de çok sayıda personel ihraç edildi!08 Şubat 2017 Çarşamba 07:58
  • FETÖ'cülere "pembe oda" yasağı geldi08 Şubat 2017 Çarşamba 07:57
  • Etiyopya Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye devrediyoruz08 Şubat 2017 Çarşamba 00:03
  • Putin, Türk Akımı boru hattı projesini onayladı07 Şubat 2017 Salı 23:47
  • Kardak'ta sürpriz gelişme: Bir anda çekildiler07 Şubat 2017 Salı 23:46
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri