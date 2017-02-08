Referandumda CHP-HDP ittifakı belgelendi

RTÜK'ün kapattığı Yol TV'nin Köln'deki etkinliğinde buluşan CHP'li Tüm ile HDP'li Kürkçü 'Referandum Hayır' propagandası yaptı.

Dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde karşı karşıya gelen CHP ve HDP, anayasa değişikliğine ilişkin referandum için “hayır” cephesinde kol kola girdi.

DAYANIŞMAYA GİTTİLER!

CHP ve HDP’nin “hayır” ortaklığının ilk örneği yurtdışındaki bir etkinlikte gerçekleşti. Dokunulmazlıkların TBMM’de görüşüldüğü dönemde yurtdışına kaçan ve aylardır Türkiye’ye dönmeyen HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, yayınları RTÜK tarafından durdurulan Yol TV’nin Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirdiği “dayanışma” etkinliğine birlikte katılarak “referandumda hayır” çağrısı yaptılar.

BİRLEŞME ÇAĞRISI

Geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikte CHP’yi temsil eden Mehmet Tüm ile HDP’li kaçak vekil Ertuğrul Kürkçü, yurtdışındaki HDP’li ve CHP’li seçmenlere seslenerek, referanduma sunulacak olan anayasa değişikliğine karşı dayanışma önerisinde bulundular. Gecede Kürkçü, AK Parti’ye karşı bütün güçlerin birleşmesi ve kararsız seçmenin ikna edilmesi çağrısında da bulundu.

KÜRKÇÜ’DEN ÖVGÜ

HDP’li Kürkçü ve CHP’li Tüm’ün etkinliğine katıldığı Yol TV’nin yayınları, “Terör örgütlerini övdüğü, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, cumhurbaşkanına hakaret ettiği ve lisansı olmadan yayın yaptığı” gerekçeleri ile RTÜK tarafından aralık ayında durdurulmuştu. HDP’li Kürkçü geçtiğimiz gün Twitter hesabından paylaştığı bir mesajında da, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “ÖTV” konusunda yaptığı açıklamalara övgüler dizmişti.

CHP'Lİ VEKİL TERÖRE HİZMET ETMİŞTİ

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Eylül 2015’te Hakkari Dağlıca’da meydana gelen terör olayları için yerel gazetelere gönderdiği basın bildirisinde skandal sözler kullanmıştı. Sözde, terörü lanetlemek için kaleme aldığı metinde PKK’lı teröristleri ile Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını bir tutan Mehmet Tüm “Taraflar silah bıraksın“ çağrısında bulunmuştu. HDP’nin söylemlerinden farksız olan bu açıklamalar sosyal medyada birçok kişi tarafından da çok sert bir dille eleştirilmişti.

Akşam