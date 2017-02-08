08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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Yunanistan tansiyonu yükseltiyor

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Kardak'ta tansiyonu yükselten Atina, yeni S-300 füzeleri aldı. Fotoğrafları yayımlayan yunan haber sitesi, Yunan generallerin 'Türkiye'ye böyle mesaj veriyoruz' dediklerini yazdı.
Yunanistan tansiyonu yükseltiyor
Yunanistan tansiyonu yükseltiyor Yunanistan tansiyonu yükseltiyor Yunanistan tansiyonu yükseltiyor

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak kayalıklarındaki ziyaretinden rahatsız olan Yunanistan, tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Atina yönetimi, Rus şirketiyle yapılan S-300 hava savunma sistemi için üç sözleşme imzalandığını duyurdu.

ÜÇ YENİ ANLAŞMA

Yunanistan Savunma Bakanlığı’na yakın olan Defence point adlı sitede yer alan habere göre, Yunanistan sözde Türk provokasyonuna karşı hava savunma sistemine ihtiyaç duyulduğu iddia ediliyor. Yunan generaller, s-300 hava savunma sistemi yanında Türkiye’ye karşı “Tahriklere böyle mesaj veriyoruz” dedi. NATO’da SA-15 Gauntlet olarak adlandırılan uzun menzilli S-300 füzelerin Türkiye’nin sözde tahriklerine karşı kullanılması için anlaşmanın imzalandığını ifade edildi.

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S-300'ÜN ÖZELLİKLERİ

S-300 bir Rus şirketi olan Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi tarafından geliştirilmiş, orta ve kısa menzilde balistik ve benzeri hava saldırılarından korunmak için kullanılan bir hava savunma füze sistemidir. Radarları aynı anda 100 hedefi takip edebiliyor. 

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