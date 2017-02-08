Yusuf Kaplan’dan KHK yorumu: Erdoğan’ın altı oyuluyor

Muhafazakar camianın önde gelen yazarlarından Yusuf Kaplan, son Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan ihraçlara tepki göstererek “Erdoğan’ın altı oyuluyor” dedi.

Muhafazakar medyanın önde gelen isimlerinden, Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, FETÖ ile mücadele kapsamında yayınlanan son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraçlara tepki göstererek “Erdoğan’ın altı oyuluyor” dedi.

Yusuf Kaplan twitter hesabından “Şimdi tepem attı! FETÖ'yle ilgisi olmayan tertemiz insanlar ihraç ediliyor! * Olmaz! * Kim yapıyor bu temizliği? ERDOĞAN'IN ALTI OYULUYOR!” diye yazdı.

Yusuf Kaplan ayrıca şöyle yazdı:

“Elbette FETÖ temizlenecek! * Ama FETÖyle hiç ilgisi olmayanların canı yandı! * Kriptolar Referandum darbesi yapıyor! * BÜROKRATİK DARBE BU!”

“UYARI/YORUM 3 FETÖcü dilekçe veriyor! Rektör ihraç ediyor! * Olmaz! * Sinsi bir tezgâh var! * REFERANDUM DARBESİ BU! MÜDAHALE EDİLMELİ!”

“Mü’min’in 3 kalbi var: * Biri, kanar... diğeri, “kan ağlar”... * Üçüncüsü ise “Ya Hakk!”, “Ey Hakikat!” diyerek "aşk ateşi"nde yanar...”